В реке Смоленска нашли тело одного из трёх пропавших детей

Днём 8 марта в реке Смоленска обнаружили тело одного из трёх пропавших накануне детей — 8-летнего мальчика, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

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Три ребёнка — два 8-летних и один 10-летний мальчик — пропали 7 марта в районе улицы Соболева. Очевидцы заметили, что дети гуляют вдоль берега Днепра.

8 марта, около 12:00, в реке было обнаружено тело одного из пропавших ребят. Предварительно, следов насильственной смерти нет.

По факту исчезновения детей возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.