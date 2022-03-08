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Вторник, 8 марта, 2022

В реке Смоленска нашли тело одного из трёх пропавших детей

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В реке Смоленска нашли тело одного из трёх пропавших детей

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области

Днём 8 марта в реке Смоленска обнаружили тело одного из трёх пропавших накануне детей — 8-летнего мальчика, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

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Три ребёнка — два 8-летних и один 10-летний мальчик — пропали 7 марта в районе улицы Соболева. Очевидцы заметили, что дети гуляют вдоль берега Днепра. 

8 марта, около 12:00, в реке было обнаружено тело одного из пропавших ребят. Предварительно, следов насильственной смерти нет. 

По факту исчезновения детей возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. 

«В настоящее время поисковые работы продолжаются, на месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК России, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются родственники детей, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении следкома.

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