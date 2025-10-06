В реке нашли тело 81-летнего мужчины, который пропал в августе 2025 года

5 октября в районе села Гремячка Скопинского района было обнаружено тело 81-летнего мужчины, который пропал в августе 2025 года. Поисковые работы вели волонтеры ПСО «Мещера» и АНО «Водолазная группа «ДобротворецЪ».

Мужчина ушел в лес 29 августа 2025 года и не вернулся.

Поисковые мероприятия осложнялись плохими условиями: водоем был заболочен, глубина достигала 1,5 метров, а видимость отсутствовала. Дно реки покрыто илом, топляком и корягами, а на берегу росли кусты и деревья. Температура воды составляла 14 градусов тепла, а воздуха — 15 градусов. Видимость была ясной. Поисковые работы включали визуальный осмотр русла ручья на расстоянии 90 метров.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшего.