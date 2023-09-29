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В регионе работает система «Архивное наследие Рязанской области»

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О работе системы «Архивное наследие Рязанской области» рассказал зампред правительства Александр Шаститко во время публичного доклада 28 сентября.

В Рязанской области организована работа Центра по оцифровке и страховому копированию особо ценных и уникальных документов. Для доступа к электронным копиям архивных документов работает ЕГИС «Архивное наследие Рязанской области».

Объём документов, загруженных в ЕГИС, составляет более 600 тысяч листов, пишет пресс-служба регионального правительства.  

Число пользователей системы достигло 22 тысяч.

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