В регионе работает система «Архивное наследие Рязанской области»

О работе системы «Архивное наследие Рязанской области» рассказал зампред правительства Александр Шаститко во время публичного доклада 28 сентября.

В Рязанской области организована работа Центра по оцифровке и страховому копированию особо ценных и уникальных документов. Для доступа к электронным копиям архивных документов работает ЕГИС «Архивное наследие Рязанской области».

Объём документов, загруженных в ЕГИС, составляет более 600 тысяч листов, пишет пресс-служба регионального правительства.

Число пользователей системы достигло 22 тысяч.