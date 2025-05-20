В региональном проекте «Герои62» принимает участие житель Сасово Сергей Исаев. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Сергей в 2008 году закончил местную школу № 6. После он отправился в Рязань получать высшее образование. На СВО отправился добровольцем, где получил ранение и вернулся в Рязанскую область.

Сергей — активный, целеустремленный молодой человек, стремится получить навыки и знания, необходимые на управленческих должностях в мирной жизни. Его интересует сфера строительства. Поэтому он стажируется в министерстве строительного комплекса.

Наставник Сергея — министр строительного комплекса Рязанской области Марат Султанов. Вместе они посетили Сасовскую школу № 3. Здесь герой пообщался с ребятами на тему патриотизма, служения Родине и любви к ней.

В это время глава Сасовского округа Евгения Рубцова с Маратом Аркадьевичем осмотрели состояние самой школы, где обучаются порядка 700 детей. Учреждению скоро исполнится 40 лет, но капремонт там не проводился ни разу. Руководитель минстроя региона готов поддержать наш муниципалитет в этом вопросе.