В региональном парламенте в рамках правительственного часа обсудили строительство и реконструкцию объектов капстроительства

На заседании областной Думы состоялся «правительственный час» на тему строительства и реконструкции объектов капитального строительства. Перед депутатами выступили представители профильных министерств.

Так, и. о. главы регионального министерства строительного комплекса Юрий Кулешов представил информацию о выполнении госпрограмм, предусматривающих реализацию на территории области крупных проектов. Он сообщил, что в 2022 году региону была одобрена заявка на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) на сумму 4 миллиарда рублей. На эти средства начато строительство 4 детских садов и школы на 1100 мест. В настоящее время освоено более 50% средств ИБК. Кроме того, еще 19 социальных объектов в 2023 году строились за счет средств федерального и областного бюджетов. Отдельно глава ведомства остановился на газификации населенных пунктов. В 2023 году в 8 населенных пунктах проложено 28 километров газораспределительныхсетей.

Министр ТЭК и ЖКХ региона Артем Уворвихвост назвал основные объекты капстроительства, которые возводятся в 2023 году, в их числе – Западный коллектор. Он отметил, что его техническая готовность составляет 91%. В рамках подготовки к отопительному сезону по программе модернизации коммунальной инфраструктуры РМПТС сейчас ведутся работы на 11 участках. Также завершается модернизация системы теплоснабжения в Дягилевоза счет средств Фонда национального благосостояния. Как подчеркнул глава ведомства, сроки окончания работ – до конца мая 2024 года.

Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Елена Мирошкина рассказала, что строительство и реконструкция дорожной сети ведется в соответствии с региональной программой «Дорожное хозяйство и транспорт». Она отметила возросшую нагрузку на существующие дороги, грузоперевозки сейчас осуществляются транспортом с грузоподъемностью свыше 25 тонн. Для увеличения доли магистралей, соответствующих нормативным требованиям, ведутся работы повосстановлению существующих дорог. В 2023 году в нормативное состояние будет приведено 400 километров дорог, отремонтировано 10 мостов, установлено освещение в 54 населенных пунктах.

В ходе обсуждения депутаты задали свои вопросы. Так, Дмитрий Боронтов поинтересовался, будет ли учитываться при расчете смет на строительство объектов динамика цен на стройматериалы. Юрий Кулешов сообщил, что Минстроем РФ принято решение о переходе на ресурсный метод определения цены строительных материалов, при котором ежеквартально будет проводиться анализ данных от производителей стройматериалов, и они будут использоваться при составлении смет.

Депутат Татьяна Баринова уточнила, как планируется решать вопрос с очистными сооружениями. Артем Уворвихвост подчеркнул, что в этом году на проектирование новых очистных сооружений выделено 175 миллионов рублей. Планируется, что будет разработано 14 комплектов проектно-сметной документации. С 2024 года начнет действовать новая федеральная программа, в которой регион будет участвовать.

Парламентарии Григорий Парсентьев и Тарас Ставер подняли проблему транспортной доступности Московского района и Канищева. По словам Елены Мирошкиной, вопрос строительства альтернативного выезда из Московского района пока не рассматривается. Заместитель министра сообщила о завершении в текущем году реконструкции Северной окружной дороги:

– По качеству к подрядчику претензий нет. Нас проверяло подведомственное учреждение федерального дорожного агентства. Они брали пробы, измеряли светоотражающие поверхности знаков и разметки. Никаких нарушений выявлено не было. По проезду Шабулина: в 2023 году ведутся работы по коммуникациям. В следующем году предстоят масштабные работы по расширению и устройству покрытия.

Депутат Сергей Гришков поблагодарил за высокое качество ремонта на участке автодороги Веретье – Бельское – Кидусово и спросил о строительстве шахтных колодцев в сельской местности. Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Артем Уворвихвост ответил, что в 2023 году построено 13 объектов. Работы будут продолжены.

Депутат Дмитрий Репников затронул вопрос обеспеченности кадрами в строительной отрасли. Главы ведомств подтвердили, что проблема существует. Они акцентировали внимание на более плотном сотрудничестве с профильными вузами и ссузами.

По итогам «правительственного часа» профильный комитет подготовит проект постановления, в который войдут замечания депутатов, и вынесет его на рассмотрение Рязанской областной Думы.