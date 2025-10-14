Вторник, 14 октября, 2025
5.2 C
Рязань
Культура и события

В региональном парламенте открылась выставка «Хроники террора украинского неонацистского режима»

Анастасия Мериакри

Во вторник, 14 октября, в Гербовом зале Рязанской областной Думы открылась выставка «Хроники террора украинского неонацистского режима» (18+). В экспозиции представлены фотографии, сделанные военными корреспондентами на новых территориях и в приграничных российских регионах. В торжественном мероприятии приняли участие председатель областной Думы Аркадий Фомин, представители депутатского корпуса, участники региональной кадровой программы «Герои62».

Выставка организована Государственной Думой совместно с информационным агентством «РИА Новости». Цель проекта – сохранить память о погибших, показать масштаб разрушений после авиационных ударов и минометных обстрелов Вооруженных сил Украины, привлечь внимание к преступлениям, совершенным киевским режимом против мирного населения. Впервые фотоработы были представлены летом текущего года в нижней палате российского парламента. После проект масштабировали на всю страну, передав фотоматериалы в субъекты. В Рязанской области всероссийская инициатива реализована региональным парламентом.

С приветственной речью к собравшимся обратился Аркадий Фомин. Он подчеркнул, что экспозиция представляет собой настоящий исторический документ, призванный сохранить правду о событиях последних лет и не допустить повторения трагедии.

– Мы понимаем, что происходящее на исторических территориях России – в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках – это преступление против человечества. Уверен, что кадры военных корреспондентов, которые с честью выполнили свой профессиональный долг, никого не смогут оставить равнодушным. На фотопленке запечатлены боль и горе мирных жителей, потерявших в ходе обстрелов ВСУ своих родных и близких, лишившихся жилья и всего, что с заботой и любовью создавали долгие годы, – отметил Аркадий Фомин. – Экспозиция еще раз доказывает, что задачи СВО, которые поставил Президент России Владимир Путин, обусловлены временем и должны быть выполнены.

Представленные в областной Думе фотографии – результат работы военкоров за 11 лет: с мая 2014 года по июнь текущего года. На кадрах – трагические события в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областях. Некоторые снимки принадлежат фотокорреспонденту Андрею Стенину, убитому в Донбассе в августе 2014 года в результате массового расстрела ВСУ десятка машин, эвакуировавших мирных граждан. Указом Президента России Владимира Путина Андрей Стенин посмертно награжден орденом Мужества.

Первыми с экспозицией ознакомились парламентарии, участники и ветераны специальной военной операции.

– Глядя на фотографии, заново переживаешь все события, которые довелось пережить в ходе СВО, пропускаешь через себя трагедию мирного населения, – поделился впечатлениями от выставки участник региональной программы «Герои62» Дмитрий Животягин. – Спасибо авторам за такой пронзительный проект.

– Наша дорога на СВО пролегала через освобожденные территории. Конечно, это тяжелое зрелище. Мне запомнился разрушенный многоквартирный жилой дом, в котором чудом уцелел всего один подъезд. И там в окнах горел свет – люди возвращались к мирной жизни. Нам даже встретилась мама с младенцем в коляске, – рассказал слушатель второго потока программы «Герои62» Роман Денисов, проходящий стажировку в региональном парламенте. – Русский солдат всегда помогал женщинам, старикам, детям. Мой дед прорывал блокаду Ленинграда, собирал пайки своего подразделения и отдавал голодающим жителям города на Неве. Сегодня мы продолжаем дело наших предков. Убежден, победа будет за нами.

Выставка будет работать в региональном парламенте до конца ноября. С онлайн-версией экспозиции можно ознакомиться по ссылке.

Возрастное ограничение 18+.

В региональном парламенте открылась выставка «Хроники террора украинского неонацистского режима» На кадрах – трагические события в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областях.
В региональном парламенте открылась выставка «Хроники террора украинского неонацистского режима» На кадрах – трагические события в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областях.
В региональном парламенте открылась выставка «Хроники террора украинского неонацистского режима» На кадрах – трагические события в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областях.
В региональном парламенте открылась выставка «Хроники террора украинского неонацистского режима» На кадрах – трагические события в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областях.

Самые читаемые материалы

Интересное

Одним ударом снесут всю страну: обнародовано самое страшное пророчество Владимира Жириновского

В нём политик-пророк говорил о том, как будет развязана Третья мировая война.
Интересное

Жириновский про 2026 год и далее: предсказание, которое переворачивает представление о будущем

В Сети появилось предсказание политика о завершении СВО, развале США и катастрофе Европы.
Новости России

Следователь указал на странности в исчезновении семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября в тайге в...
Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Новости Касимова

В Касимове вырастили рекордный по весу картофель в Рязанской области

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.

Последние новости

Собака покусала 4-летнюю девочку в Шацке

В результате инцидента у ребенка появились укушенные раны мягких тканей на бедре.

В 2025 году было в Рязани заменено рекордное количество теплосетей – 28 км

На внеочередном заседании комитета по ЖКХ отчитались о пуске отопления

Более 2 млн рублей не выплатили работникам организации по строительству зданий в Рязанской области

В результате проверки была обнаружена задолженность по зарплате перед 71 сотрудником

«Р-Энергия» включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета»

Всероссийская Книга Почета — список лучших организаций, предприятий и учреждений России.

Массовое ДТП произошло в Рязани вечером 13 октября

Водитель «Фольксвагена» получила травмы и обращалась за медицинской помощью.

Изменилась работа светофора на пересечении улиц Большая и Тимакова в Рязани

Эти изменения направлены на увеличение интервала работы дополнительной секции светофора.

Павел Малков отметил качество футбольных полей в Шацке, Ряжске, Касимове и Рязани

Все спортплощадки нужно поддерживать в хорошем состоянии, а где нужна модернизация, надо постепенно это делать.

«Повышение зарплат врачам, учителям, работникам культуры и соцслужбам обойдется бюджету в 7 млрд рублей» — Павел Малков

Рязань взяла большое количество кредитов общей суммой более миллиарда рублей под 26% годовых

Павел Малков поручил представить предложения по решению проблем с вывозом мусора

В социальных сетях увеличилось количество жалоб граждан по поводу несвоевременного вывоза мусора

В Академии ФСИН стартовал стрелковый турнир имени Михаила Калашникова

В соревнованиях принимают участие 24 команды из 14 регионов РФ, более 100 сотрудников, представляющих Федеральную службу исполнения наказаний

«Зелёный сад — наш дом» подарил пенсионерке Зое Антиповой газовую плиту

Бесплатную газификацию компания «Зелёный сад - наш дом» проводит во всех домах посёлка Шпалозавода, которые были подключены к старой котельной на территории строящегося ЖК «Окская стрелка».

Павел Малков: Продолжим поддержку рязанского АПК по всем направлениям

Губернатор Павел Малков на заседании регионального Правительства высоко оценил результаты участия Рязанской области в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

Определён состав рабочей группы, которая готовит проект «Рязань – новогодняя столица»

Названы лица, ответственные за организацию мероприятий.

Павел Малков рассказал о развитии ожоговой службы в Рязанской области

После недавнего аудита ожоговое отделение рязанской ОКБ оснастили новым оборудованием.

Более 70 работников рязанской строительной компании не получали зарплату

Рязанская строительная компания задолжала сотрудникам более 2 миллионов рублей....