В региональной опергруппе рассказали о тушении пожара на рязанском нефтезаводе

Опергруппа правительства Рязанской области раскрыла подробности тушения пожара на территории РНПК.

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Возгорание случилось на территории Рязанской НПК 1 марта. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 09.47.

По предварительной информации, загорелась установка. Площадь пожара — 100 кв. м. К месту происшествия незамедлительно выехали подразделения ГУ МЧС по региону по повышенному номеру сложности. Первое подразделение прибыли в 09.53.

Ранее в пресс-службе МЧС 7info сообщили, что на месте работают 16 единиц техники и 58 человек личного состава. По предварительной информации, пострадавших нет. Эвакуация работников не требуется.

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Фото тушения пожара на нефтезаводе можно найти по ссылке.