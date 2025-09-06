Суббота, 6 сентября, 2025
14.7 C
Рязань
Общество

В развлекательном комплексе «В некотором царстве» уточнили правила въезда на территорию

Анастасия Мериакри
Фото: https://vk.com/v_nek_tsarstve

В развлекательном комплексе «В некотором царстве» уточнили правила проезда на территорию. Сообщение опубликовано в группе комплекса ВКонтакте.

Рязанцев запутала информация, что правила въезда на территорию комплекса изменились, но «В некотором царстве» уточнили: правила остаются прежними. Вход по билетам может вводиться только в дни проведения мероприятий. Посещение комплекса осуществляется по предъявлению жетона стоимостью 5000 рублей за 1–5 человек (или один легковой автомобиль). Жетон является многоразовым пропуском на территорию комплекса и не является платежным средством, возврату не подлежит.

Отмечается, что ранее приобретенные жетоны остаются действительными для въезда. Стоимость разового входного билета за 1 гостя старше 10 лет — 300 рублей.

