В разных районах Рязани вандалы бьют стёкла машин

Жители разных районов Рязани вечером 11 октября стали делиться в социальных сетях фотографиями разбитых стёкол припаркованных автомобилей.

Неизвестные бьют стёкла авто, припаркованных на улицах Песоченская, Шереметьевская, Новосёлов, а также Бирюзова. Публикация появилась накануне около 23 часов в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР ВКонтакте.

В комментариях высказали предположение, что «художники стали более агрессивны». Напомним, ранее жители разных районов областного центра жаловались на Z-вандалов, разрисовывающих символом Z припаркованные авто.

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