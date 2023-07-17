В расписание поездов из Крыма и в обратном направлении возможны изменения

Власти Крыма со ссылкой на компанию «Гранд Сервис Экспресс» сообщили о возможных изменениях в расписании поездов «Таврия», следующих на полуостров и обратно.
Рано утром 17 июля движение по автомобильной части Крымского моста остановлено из-за ЧП.
Власти Крыма со ссылкой на компанию «Гранд Сервис Экспресс» сообщили о возможных изменениях в расписании поездов «Таврия», следующих на полуостров и обратно.
Рано утром 17 июля движение по автомобильной части Крымского моста остановлено из-за ЧП.
Новости партнёров