В расписание поездов из Крыма и в обратном направлении возможны изменения

Автомобилисты сообщили о колонне ЧВК «Вагнер» на границе Воронежской и Липецкой областей. На нее обратили внимание вечером в воскресенье. Видеозапись с места событий появилась в группе «Мое Онлайн!» в социальной сети «ВКонтакте». Затор образовался на трассе М-4 «Дон». По словам очевидцев, автомобили ЧВК растянулись примерно на семь километров. При этом...