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В расписание поездов из Крыма и в обратном направлении возможны изменения

7info
Иллюстрация: https://t.me/rk_gov

Власти Крыма со ссылкой на компанию «Гранд Сервис Экспресс» сообщили о возможных изменениях в расписании поездов «Таврия», следующих на полуостров и обратно.

—… возможны изменения в движении поездов «Таврия», следующих в Крым и из Крыма, — говорится в сообщении.

Рано утром 17 июля движение по автомобильной части Крымского моста остановлено из-за ЧП.

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