В рамках «правительственного часа» в Рязанской облдуме обсудили вопросы инвестиционной и промышленной политики

В среду, 23 марта, в Рязанской областной Думе состоялось очередное заседание. В рамках него прошёл «правительственный час», посвящённый реализации инвестиционной и промышленной политики в Рязанской области. Докладчиком выступил руководитель регионального Минэкономразвития Андрей Ворфоломеев.

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Ворфоломеев доложил: объём инвестиций в основной капитал региона в 2021 году составил почти 74 млрд руб. Заключено 17 соглашений о реализации промышленных, агропромышленных, логистических инвестпроектов на общую сумму более 47 млрд руб. Объём инвестиций по реализованным проектам составил около 6 млрд рублей. Благодаря им в регионе удалось создать около 600 рабочих мест. В завершающей стадии реализация пяти крупных инвестпроектов, которые дадут региону 660 рабочих мест.

Говоря о состоянии региональной промышленности, Ворфоломеев отметил, что объём отгруженных товаров рязанского производства составил почти 475 млрд руб., индекс промышленного производства – 106,1%, что выше среднероссийского показателя.

Депутаты адресовали министру свои вопросы. Депутат Вадим Польевтов обратил внимание, что вводимые в отношении РФ санкции затронут предприятия различных отраслей, и каждое из них нуждается в поддержке. Андрей Ворфоломеев отметил, что на федеральном и региональном уровне проводится работа по выработке мер поддержки предприятий. Решения прорабатываются в тесном сотрудничестве с бизнес-сообществом. Министерство экономического развития региона подготовила план по поддержке предпринимательской деятельности различных секторов. Важным, по словам Ворфоломеева, стало принятие Рязанской областной Думой закона о снижения налоговой ставки для рада предприятий среднего и малого предпринимательства.

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Депутат Андрей Глазунов узнал, как будут в период санкционного давления работать предприятия, ориентированные на экспорт, и окажут ли им поддержку в выстраивании логистических цепочек. По словам Ворфоломеева, Минтранс России держит этот вопрос на контроле. Ситуационный центр министерства консультирует бизнес в вопросах поставок товаров. Подобный центр создан и на базе Минтранса Рязанской области: в нём также рассматриваются заявки от бизнеса, а информация о проблемах доводится до федерального центра.

Комментируя выступление докладчика, председатель регионального парламента Аркадий Фомин отметил: на сегодняшний день ключевая задача – поддержка всех отраслей экономики. Выработку рекомендаций и решений по их поддержке важно проводить в обсуждении с бизнес-сообществом. Фомин поручил уже в ближайшее время провести расширенное заседание комитета по экономическим вопросам на площадке Корпорации развития Рязанской области.