В Раменском загорелся «Камаз»

Кабина «Камаза» загорелась в городе Раменское Московской области. Об инциденте 23 ноября сообщила группа «M5 Ural Team».
По словам автора поста, пожар случился на Донинском шоссе.
Подробности инцидента неизвестны, официальная информация уточняется.
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Кабина «Камаза» загорелась в городе Раменское Московской области. Об инциденте 23 ноября сообщила группа «M5 Ural Team».
По словам автора поста, пожар случился на Донинском шоссе.
Подробности инцидента неизвестны, официальная информация уточняется.