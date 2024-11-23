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В Раменском загорелся «Камаз»

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Алексей Самохин
Фото: vk.com/m5_ural_team

Кабина «Камаза» загорелась в городе Раменское Московской области. Об инциденте 23 ноября сообщила группа «M5 Ural Team».

По словам автора поста, пожар случился на Донинском шоссе.

Подробности инцидента неизвестны, официальная информация уточняется.

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