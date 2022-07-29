В районах Рязанской области установят 19 дополнительных сотовых вышек

Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов рассказал о решении проблем со связью в районах. Эта тема была затронута во время прямого эфира, который провёл Центр управления регионом в соцсетях.

Во время трансляции поступил вопрос от пользователя о ненадлежащем качестве сотовой связи в Кадомском районе. Глава регионального минцифры сообщил, что проблема будет решаться.

«Поступают обращения, в том числе через соцсети, касающиеся неудовлетворительного качества сотовой связи и интернета. Мы этим вопросом активно занимаемся. В этом году мы участвуем в федеральной программе «Устранение цифрового неравенства», в рамках которой строятся дополнительные вышки сотовой связи. На них размещаются базовые станции для усиления сигнала сотовой связи. В этом году у нас появятся 19 таких вышек. Вовлечены как раз-таки те районы, которые выступали с более активной позицией в этом вопросе – и в жалобах от жителей, и со стороны администраций муниципалитетов. В перечне – Кадомский, Михайловский, Милославский, Шацкий, Спасский районы», – поделился Андрей Ульянов.

Районы и населённые пункты выбирались в прошлом году путём голосования. В этом году такое голосование пройдёт вновь. По словам министра, запустят его в конце года – минцифры обязательно сообщит об этом дополнительно.

Поучаствовать в голосовании можно будет онлайн через портал Госуслуг, а также с помощью бумажного носителя – для этого потребуется направить соответствующее письмо в Минцифры РФ. В письме нужно будет указать свои данные, в том числе место регистрации и район, в котором необходима вышка.

Андрей Ульянов отметил, что в программу «Устранение цифрового неравенства» могут попасть населённые пункты, в которых проживают 100-500 человек. Однако обращения есть и из более мелких деревень. В связи с этим региональное минцифры прорабатывает возможность установки вышек большей высотности. Это позволит расширить зону покрытия сотовой связью и тем самым улучшить её качество в большем количестве населённых пунктов. Вопрос на рассмотрении у федерального Минцифры.

При этом в случае возникновения частных проблем специалисты регионального ведомства готовы оказать точечную помощь. Сейчас, по словам Андрея Ульянова, есть ряд технических решений, которые являются эффективными.

Также с федеральным Минцифры решается вопрос о софинансировании строительства оптоволокна в отдалённых населённых пунктах. Рязанская область отправила свои предложения, если программу утвердят, интернет появится в частных домах в сельской местности.

Во время прямого эфира с Андреем Ульяновым обсудили вопросы импортозамещения в сфере информационных технологий. По словам главы ведомства, рязанские компании нацелены на то, чтобы представить рынку программного обеспечения свои разработки. Решения такого плана уже есть.

Ещё одной темой стала информационная безопасность. Андрей Ульянов напомнил, что любой пользователь сети должен соблюдать ключевые правила:

– в соцсетях нужно настраивать должным образом приватность страницы;

– пароли должны быть сложными, их нельзя хранить на облаке или в легкодоступных местах;

– использовать wi-fi в публичных местах следует аккуратно;

– важно пользоваться антивирусами с обновляемыми базами;

– в письмах на электронной почте всегда нужно проверять адрес отправителя и не открывать ненадёжные ссылки и вложения;

– следует делать резервные копии данных на другое устройство;

– к передаче данных третьим лицам стоит относиться с осторожностью.

Во время прямой трансляции обсуждались и другие вопросы, касающиеся цифровой сферы, безопасности в интернете, подготовки и поддержки IT-специалистов в регионе. Запись эфира доступна в официальных сообществах Рязанской области в ВК и ОК.