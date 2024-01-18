В районах Рязанской области проходит просветительская акция «Достижения России»

Председатель рязанского регионального отделения Российского общества «Знание», ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев провел уникальную лекцию о достижениях региона и России для сотрудников администрации и муниципальных предприятий, а также молодежи Кораблинского района в рамках Всероссийской просветительской акции «Достижения России», которая реализуется Российским обществом «Знание». Мероприятие стало частью образовательной программы Международной выставки-форума «Россия».

С приветственным словом выступила глава администрации муниципального образования Кораблинский муниципальный район Рязанской области, Нина Объедкова. Она поблагодарила Общество «Знание» и председателя регионального отделения за мероприятие и отметила его своевременность и актуальность для жителей страны и региональных муниципалитетов. «Лекторы Общества «Знание» еще с советских времен вели активную разъяснительную и просветительскую работу в районах нашей области, и отрадно видеть, что и на современном этапе развития нашей Родины мы здесь, на земле, не обделены вниманием и имеем возможность получать достоверную информацию о достижениях нашего региона и России от лучших просветителей», — подчеркнула глава района.

Председатель рязанского регионального отделения Российского общества «Знание», ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев отметил, что с ноября 2023 года в рамках Выставки «Россия» на ВДНХ проходят Дни регионов: лекции, мастер-классы и презентации о достижениях каждого субъекта страны в промышленности, науке, культуре, образовании, области устойчивого развития и предпринимательства. Андрей Кашаев подчеркнул, что параллельно с Днем региона на ВДНХ непосредственно в самом субъекте запускаются недельные марафоны лекций Общества «Знание» в рамках акции «Достижения России», что закреплено решением Наблюдательного совета регионального отделения под председательством Губернатора Рязанской области в октябре 2023 года.

Андрей Кашаев в интерактивном формате рассказал жителям Кораблинского района о современных достижениях региона и выдающихся деятелях Рязанской земли.

«Рязанская область гораздо больше, чем контуры на карте нашей страны. Это современные высокотехнологичные производства, стремительно развивающиеся туристические кластеры, но самое главное богатство нашей земли – люди», – подчеркнул Андрей Кашаев.

«Сегодня Рязанская область представляет собой развитую площадку, где инвесторы готовы открывать новые производства и создавать рабочие места, где создаются новые культурно-досуговые площадки и условия для комфортной и активной жизни», — резюмировал лектор.

После мероприятия своими впечатлениями поделилась Надежда Тюрина, Заслуженный учитель РФ, Почетный гражданин муниципального образования Кораблинского муниципального района Рязанской области: «Мероприятия Общества «Знания», местное отделение которого я возглавляла в 80-е годы, очень важны для жителей сельских территорий и особенно молодежи, на которых ежедневно обрушивается поток различной информации. Лекторы «Знания» помогают разобраться в ситуации внутри страны и на внешнем контуре, критически осмыслить происходящие события».

Всего в рамках акции запланировано проведение более 1500 лекций о традициях, культуре, экономике, научном потенциале 89 субъектов, а также вкладе каждого из них в развитие России.