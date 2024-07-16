В работе выставки животных «Живые Тропики» в Рязани нашли нарушения

В Рязани выставка животных «Живые Тропики» работает с нарушениями. Об этом заявляет

Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям.

Специалисты установили, что выставка животных проходит с 28 июня по 4 августа, превышает 4 календарных дня и максимальное время нахождения животных в месте проведения (более 12 часов).

Обнаружились и проблемы с ветеринарными сопроводительными документами, по котором было невозможно сопоставить их с конкретными животными и птицами.

ИП, который организовал выставку, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований действующего законодательства.