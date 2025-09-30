Вторник, 30 сентября, 2025
В работе автобусов №7 и 7А выявлены отклонения от графика движения

Анастасия Мериакри
Фото: администрация Рязани

На прошлой неделе губернатор Рязанской области Павел Малков поставил задачу администрации Рязани промониторить работу автобусов маршрутов №7 и 7А в утренние и вечерние часы, а также принять соответствующие меры по увеличению количества единиц общественного транспорта.

Ранее родители учеников школы №28, которых перевели на временное обучение в школу 60/61, жаловались на отсутствие автобусов в утреннее и вечернее время. О результатах проведенного анализа сообщил 30 сентября на еженедельное заседание Правительства первый заместитель главы администрации Дмитрий Лощинин.

Управлением дорожного хозяйства и транспорта проведен мониторинг работы автобусов маршрутов №7 и №7А на остановочном пункте «Мальшинская богадельня». Установлены отклонения от графика движения. Проведенный анализ показал, что основное отклонение от графика в часы пик происходит из-за ограничений движения транспорта в связи с ремонтными работами на теплосетях в центре города.

«МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» поручено обеспечить обязательное выполнение рейсов с выделением дополнительных транспортных средств в случае схода автобуса по причине технической неисправности», – отметил Дмитрий Лощинин.

Также проведен мониторинг работы транспортных средств по коммерческому маршруту №47. По результатам мониторинга перевозчик был уведомлен о необходимости увеличения транспортных средств на маршруте, а также контроле работы автобусов в утреннее время. Перевозчиком, обслуживающим маршрут №47, ежедневно выпускается 15 транспортных средств. Мониторинг будет продолжен.

Павел Малков отметил, что администрации города Рязани необходимо усилить меры по увеличению количества единиц транспорта на указанных маршрутах, чтобы передвижение школьников было комфортным и безопасным. Также глава региона поручил представить результаты поставленных задач на следующее заседание Правительства.

