В ПВР Рязанской области остается 865 человек

На 3 августа в пунктах временного размещения Рязанской области находятся 865 жителей, прибывших с территории проведения специальной военной операции на Украине, из них 259 детей. Самостоятельно прибыл 251 человек. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

4 человека госпитализированы. По телефонам «горячей линии» министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области поступило 1775 обращений, связанных с оказанием материальной помощи, трудоустройством, размещением самостоятельно прибывших граждан.

На счет помощи прибывшим в Фонде соцподдержки населения поступило 13,76 млн руб. Федеральные единовременные материальные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 2197 человек.