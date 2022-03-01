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Вторник, 1 марта, 2022

В ПВР Рязанской области остается 731 житель Донбасса

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В ПВР Рязанской области остается 731 житель Донбасса

7info

На 1 марта в пунктах временного размещения Рязанской области находится 731 житель ЛНР и ДНР, сообщила оперативная группа регионального правительства.

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Среди приехавших 381 ребёнок, самостоятельно прибыли 6 человек. 

На сегодняшний день 67 человек госпитализированы, в том числе 40 пациентов с COVID-19.

В образовательных учреждениях региона проходит обучение 151 школьник.

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По телефонам «горячей линии» министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области поступило 106 обращений, связанных с оказанием материальной помощи, трудоустройством, размещением самостоятельно прибывших граждан.

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