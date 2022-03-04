В ПВР Рязанской области остается 716 жителей Донбасса

Оперативная группа Правительства Рязанской области сообщает о том, что на 4 марта в пунктах временного размещения находятся 716 жителей ЛНР и ДНР, из них 369 детей. Самостоятельно прибыли 17 человек.

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На сегодняшний день 83 человека госпитализированы, в том числе 51 пациент с COVID-19. Обучение проходит 172 школьника, 84 ребенка посещают дошкольные образовательные учреждения.

По телефонам «горячей линии» министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области поступило 287 обращений, связанных с оказанием материальной помощи, трудоустройством, размещением самостоятельно прибывших граждан. На счет помощи прибывшим из ЛНР и ДНР в Фонде соцподдержки населения поступило 8,05 млн руб.