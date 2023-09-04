В «Пушкинскую карту» могут добавить посещение цирков

Компания «Росгосцирк» направила запрос в Минкультуры РФ для включения цирков в программу «Пушкинская карта», пишут «Известия».

Вопрос включения цирков требует реформы правил программы, так как они не относятся к сфере культуры, считаясь развлекательными заведениями. Тема находится в стадии обсуждения и проработки, отметили представители министерства культуры.

Эдгард Запашный, руководящий Большим Московским цирком, считает, что такой род поддержки позволит гастролировать по России. По его словам, в города с населением менее миллиона человек, в которых находится большинство российских цирков, трудно возить большие дорогостоящие программы. Платёжеспособность людей не столь высокая.

— Без поддержки государства финансово абсолютно невыгодно гастролировать за несколько тысяч километров от Москвы, — цитирую «Известия» Запашного.

В Рязани есть стационарный цирк, население города менее миллиона человек.