В пунктах временного размещения Рязанской области остаются 890 человек

890 человек, прибывших с территории проведения специальной военной операции на Украине, остаются в пунктах временного размещения Рязанской области. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

Из них 259 человек – дети. Самостоятельно в ПВР прибыли 242 человека. 7 человек госпитализированы, из них 1 человек – с COVID-19.

По телефонам «горячей линии» министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области поступило 1748 обращений, связанных с оказанием материальной помощи, трудоустройством, размещением самостоятельно прибывших граждан.

На счет помощи прибывшим в Фонде соцподдержки населения поступило 13,76 млн руб. Федеральные единовременные материальные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 2197 человек.