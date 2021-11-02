В Псковской области QR-коды решили продлить до Новогодних праздников

Власти Псковской области приняли решение расширить систему QR-кодов и сохранить её в Новый год. Об этом сообщает РБК.

Глава региона Михаил Ведерников уточнил, что практика QR-кодов “спроецируется ещё на какие-то другие сферы экономики”. По его словам, в новогодние праздники также существует риск возникновения новой волны коронавируса.

Таким образом, Псковская область стала первым в России регионом, где приняли подобное решение.

Пока система QR-кодов в регионе действует в ресторанах и кафе, досуговых учреждениях, фитнес-клубах и бассейнах. С 30 октября по 7 ноября установлены нерабочие дни.