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Среда, 3 ноября, 2021
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В Псковской области QR-коды решили продлить до Новогодних праздников

Александр Ильин

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Власти Псковской области приняли решение расширить систему QR-кодов и сохранить её в Новый год. Об этом сообщает РБК. 

Глава региона Михаил Ведерников уточнил, что практика QR-кодов “спроецируется ещё на какие-то другие сферы экономики”. По его словам, в новогодние праздники также существует риск возникновения новой волны коронавируса. 

Таким образом, Псковская область стала первым в России регионом, где приняли подобное решение. 

Пока система QR-кодов в регионе действует в ресторанах и кафе, досуговых учреждениях, фитнес-клубах и бассейнах. С 30 октября по 7 ноября установлены нерабочие дни.

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