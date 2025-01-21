В Пронском районе возбуждено дело о покушении на дачу взятки полицейскому

В отношении жительницы Пронского района возбуждено уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По данным следствия, подозреваемая, являющаяся индивидуальным предпринимателем, пыталась избежать административной ответственности за продажу табачной продукции без необходимой маркировки. Для этого она предложила денежное вознаграждение сотруднику полиции.

Преступление не было доведено до конца — полицейский отказался от получения взятки и сообщил о произошедшем

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В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия для сбора и закрепления доказательной базы по делу.