В Пронском районе Рязанской области пропал 44-летний мужчина

В городе Новомичуринск Пронского района пропал без вести мужчина 1978 года рождения. Об этом сообщает Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

Местонахождение 44-летнего Дмитрия Александровича Павлова неизвестно с 6 апреля 2023 года.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

Одежда: коричневая куртка кожзам, голубая водолазка, штаны, чёрные туфли.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о возможном местонахождении пропавшего просьба сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.