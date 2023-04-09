В Пронском районе Рязанской области пропал 44-летний мужчина

В городе Новомичуринск Пронского района пропал без вести мужчина 1978 года рождения. Об этом сообщает Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.
Местонахождение 44-летнего Дмитрия Александровича Павлова неизвестно с 6 апреля 2023 года.
Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.
Одежда: коричневая куртка кожзам, голубая водолазка, штаны, чёрные туфли.
Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Любую информацию о возможном местонахождении пропавшего просьба сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.
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