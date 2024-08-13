Вторник, 13 августа, 2024

В Пронском районе прошла встреча с членами семей участников СВО

Автор: 7info

Опубликовано

В Пронском районе прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО.

В мероприятии приняла участие заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица.

На вопросы участников ответили представители администрации Пронского района, Управления социальной защиты населения Рязанской области, Фонда «Защитники Отечества», клиентской службы ОСФР по Рязанской области, Центра занятости населения Рязанской области, военного комиссариата Пронского и Старожиловского районов.

Обсудили широкий спектр насущных вопросов: своевременное информирование о мерах социальной поддержки, медицинское обслуживание, помощь в оформлении необходимых документов и в решении бытовых вопросов, бесплатный отдых и лечение в санатории.

Елена Синица рассказала присутствующим, что одним из важных направлений в работе Штаба общественной поддержки является оказание психологической помощи участникам СВО и членам их семей. Высококвалифицированные психологи и реабилитологи из Рязани и Москвы проводят консультации в онлайн-формате, в том числе в мессенджерах.

В Пронском районе прошла встреча с членами семей участников СВО

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