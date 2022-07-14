В Пронском районе пьяный водитель мотоцикла улетел в кювет, уходя от погони ДПС.

Инцидент в селе Маклаково произошёл днём 12 июля. Пьяному водителю без права управления ТС теперь грозит штраф в 30 тысяч рублей или до 15 суток ареста. Подробности раскрыли в УМВД по Рязанской области.

Экипаж ДПС подал сигнал об остановке водителю мотоцикла «Урал», который вёз двух пассажиров без мотошлемов.

Водитель мотоцикла решил скрыться, инспекторы ГИБДД начали преследование. Через некоторое время водитель мотоцикла съехал с дороги и опрокинулся в сточную канаву, не справившись с управлением.

Помощь сотрудников ДПС не потребовалась: никто не травмировался. Все находившиеся на мотоцикле были пьяны, включая водителя — 47-летнего местного жителя. Его отстранили от управления ТС.

Результат освидетельствования показал превышение допустимого уровня алкоголя на литр выдыхаемого воздуха больше чем в 5 раз – 0,832 миллиграмм.