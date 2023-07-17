В Пронском районе открылся Многофункциональный семейный центр

17 июля в Новомичуринске Пронского района открылся новый филиал Многофункционального семейного центра.

МСЦ предоставляет услуги участникам СВО и членам их семей, безработным гражданам, инвалидам, семьям с детьми и беременным женщинам, передает сайт правительства Рязанской области.

Сотрудники центра помогают оформить выплаты, заключить социальный контракт, оказывают бесплатную юридическую и психологическую помощь, содействие в поиске работы, получении новой профессии. Предоставляются консультации по мерам соцподдержки, в частности участникам СВО, военнослужащим, которые проходят службу по контракту и членам их семей.