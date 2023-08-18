На главнуюНовости Рязани 18.08.2023 14:20 В Пронском районе обнаружили гигантский белый гриб 7info7 Белый гриб гигантских размеров обнаружили в Пронском районе, его вес — почти 800 г. Как сообщает издательство «Пресса», гриб обнаружила семья Журавлёвых в районе Большого Села. – Гриб оказался ещё и абсолютно не червивым. Супруга отварила и заморозила. Зимой вспомним об августовском чуде, — поделился глава семейства. Новости партнёров Читайте также На Касимовском шоссе заметили чёрный дым Общество «Знание» присоединится к празднованию Дня Государственного флага России Завершились поиски 77-летней Ларисы Евдокимовой в Рязанской области Алина Загитова рассказала о «криминальных» случаях знакомств с ней на съемках «Шоу Воли» Рязанский ЗАГС будет работать в изменённом режиме В выходные в Рязанской области пройдут рейды ГИБДД 22-летний водитель погиб в ДТП в Клепиковском районе Рязанцы заметили сквозные дыры на мосту на улице Маяковского Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика На Касимовском шоссе заметили чёрный дым Собеседник агентства отметил, что что-то горит около БЦ «Сфера». Общество «Знание» присоединится к празднованию Дня Государственного флага России В 29 регионах пройдут мероприятия, посвященные одному из трёх главных символов страны – триколору. Завершились поиски 77-летней Ларисы Евдокимовой в Рязанской области 77-летняя жительница Рязанской области пропала 17 августа. Эксперт рассказал, как пенсионеры могут выиграть от роста ключевой ставки ЦБ По мнению эксперта, в некоторых случаях люди получат возможность «обыграть инфляцию». Алина Загитова рассказала о «криминальных» случаях знакомств с ней на съемках «Шоу Воли» Фигуристка стала гостьей нового выпуска программы и поделилась подробностями личной жизни. Рязанский ЗАГС будет работать в изменённом режиме Начальник ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина рассказала об изменённом режиме работы. Женщина зарезала любовника из-за обвинений в измене на Камчатке По версии следствия, убийство 49-летняя подозреваемая совершила 14 августа в дачном доме на территории СНТ «Портовик». Миронов призвал жестко наказывать за пропаганду сатанизма Руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что чиновники саботируют работу по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В выходные в Рязанской области пройдут рейды ГИБДД При проведении мероприятий сотрудники полиции будут производить массовую остановку транспортных средств. Эксперты объяснили, как перестать перерабатывать и начать жить Редко сверхурочный труд вызывает восторг. Но отказаться бывает неловко, а то и страшно: вдруг это повлияет на карьеру? 22-летний водитель погиб в ДТП в Клепиковском районе Подробности случившегося обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области. Рязанцы заметили сквозные дыры на мосту на улице Маяковского Мост находится рядом со стадионом «Спартак».