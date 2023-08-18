Пятница, 18 августа, 2023
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В Пронском районе обнаружили гигантский белый гриб

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Белый гриб гигантских размеров обнаружили в Пронском районе, его вес — почти 800 г.

Как сообщает издательство «Пресса», гриб обнаружила семья Журавлёвых в районе Большого Села.

– Гриб оказался ещё и абсолютно не червивым. Супруга отварила и заморозила. Зимой вспомним об августовском чуде, — поделился глава семейства.

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