В Пронском районе 29-летний мужчина порезал лицо сожительнице

В Пронском районе Рязанской области полиция завела уголовное дело на 29-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью, сообщает ИД «Пресса».

По данным СМИ, молодой человек поссорился с девушкой и угрожал расправиться с ней. Сожительница успела вызвать полицию, дебошира отвезли в отдел.

На следующее утро он вернулся домой и увидел, что его возлюбленная находится с другим молодым человеком. Тогда злоумышленник схватился за нож, которым изрезал лицо пострадавшей.

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Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ и ч. 2 ст. 115 УК РФ.