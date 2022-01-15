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Суббота, 15 января, 2022
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В Пронском районе 29-летний мужчина порезал лицо сожительнице

Александр Ильин

В Пронском районе Рязанской области полиция завела уголовное дело на 29-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью, сообщает ИД «Пресса». 

По данным СМИ, молодой человек поссорился с девушкой и угрожал расправиться с ней. Сожительница успела вызвать полицию, дебошира отвезли в отдел. 

На следующее утро он вернулся домой и увидел, что его возлюбленная находится с другим молодым человеком. Тогда злоумышленник схватился за нож, которым изрезал лицо пострадавшей. 

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Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ и ч. 2 ст. 115 УК РФ. 

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