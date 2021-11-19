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Пятница, 19 ноября, 2021
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В Пронском районе 20-летний парень подозревается в краже со взломом

Александр Ильин

В Пронском районе полиция задержала 20-летнего жителя города Новомичуринска, который подозревается в краже бензотриммера и насоса из хозяйственной постройки 58-летнего мужчины в деревне Денисово. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Как установили правоохранители, молодой человек разбил окно и проник внутрь постройки. Краденое он оставил у себя дома. 

После осмотра места преступления и опроса местных жителей оперативники задержали злоумышленника. Похищенное изъяли. 

Следственное подразделение отдела МВД России по Пронскому району возбудило уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. 

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