В Пронском районе 20-летний парень подозревается в краже со взломом

В Пронском районе полиция задержала 20-летнего жителя города Новомичуринска, который подозревается в краже бензотриммера и насоса из хозяйственной постройки 58-летнего мужчины в деревне Денисово. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Как установили правоохранители, молодой человек разбил окно и проник внутрь постройки. Краденое он оставил у себя дома.

После осмотра места преступления и опроса местных жителей оперативники задержали злоумышленника. Похищенное изъяли.

Следственное подразделение отдела МВД России по Пронскому району возбудило уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.