Четверг, 1 августа, 2024

В Пронске произошла смертельная авария

Автор: Кристина Аманн

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Фото: 62.мвд.рф/

В среду, 31 июля в Пронском районе произошла смертельная авария с участием мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ДТП случилось в 20:05, на 241 километре автодороги Р-22 «Каспий». За рулем мотоцикла «Хонда» находился 31-летний житель города Саратова. Он столкнулся с грузовым автомобилем «ДАФ» с полуприцепом под управлением 35-летнего жителя Республики Дагестан.

Саратовский мотоциклист погиб на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Пронске произошла смертельная авария

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