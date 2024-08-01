В Пронске произошла смертельная авария

В среду, 31 июля в Пронском районе произошла смертельная авария с участием мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ДТП случилось в 20:05, на 241 километре автодороги Р-22 «Каспий». За рулем мотоцикла «Хонда» находился 31-летний житель города Саратова. Он столкнулся с грузовым автомобилем «ДАФ» с полуприцепом под управлением 35-летнего жителя Республики Дагестан.

Саратовский мотоциклист погиб на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.