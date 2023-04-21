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Пятница, 21 апреля, 2023
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В проекте саратовского индустриального парка используют наработки «Рязанского»

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19-20 апреля индустриальный (промышленный) парк «Рязанский» посетила делегация министерства инвестиционной политики Саратовской области. Целью делового визита саратовских коллег стало изучение опыта по созданию инвестиционной площадки такого формата и тонкости работы ее управляющей компании – «Корпорации развития Рязанской области».

– Мы очень рады, что наш проект привлек внимание коллег из саратовского региона и пригодится им в работе, – отметил гендиректор «Корпорации развития Рязанской области» Вячеслав Несин. – Мы уже в пяти минутах от запуска парка, и действительно обладаем знаниями о том, на каких принципах нужно закладывать полный цикл его создания: от проекта до ввода в эксплуатацию.

Особый интерес представители Управляющей компании «Столыпинский индустриальный парк» проявили к проекту электроснабжения и, в частности, параметрам распределения мощностей по предприятиям резидентов, системам очистки дождевых и талых вод, а также показателям дорожной инфраструктуры парка. Полученный опыт будет использоваться при планировании инфраструктуры индустриального парка в Саратовской области, который сейчас находится на этапе проектирования.

В проекте саратовского индустриального парка используют наработки «Рязанского»
В проекте саратовского индустриального парка используют наработки «Рязанского»

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