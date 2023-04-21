В проекте саратовского индустриального парка используют наработки «Рязанского»

– Мы очень рады, что наш проект привлек внимание коллег из саратовского региона и пригодится им в работе, – отметил гендиректор «Корпорации развития Рязанской области» Вячеслав Несин. – Мы уже в пяти минутах от запуска парка, и действительно обладаем знаниями о том, на каких принципах нужно закладывать полный цикл его создания: от проекта до ввода в эксплуатацию.