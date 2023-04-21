В проекте саратовского индустриального парка используют наработки «Рязанского»

19-20 апреля индустриальный (промышленный) парк «Рязанский» посетила делегация министерства инвестиционной политики Саратовской области. Целью делового визита саратовских коллег стало изучение опыта по созданию инвестиционной площадки такого формата и тонкости работы ее управляющей компании – «Корпорации развития Рязанской области».
Особый интерес представители Управляющей компании «Столыпинский индустриальный парк» проявили к проекту электроснабжения и, в частности, параметрам распределения мощностей по предприятиям резидентов, системам очистки дождевых и талых вод, а также показателям дорожной инфраструктуры парка. Полученный опыт будет использоваться при планировании инфраструктуры индустриального парка в Саратовской области, который сейчас находится на этапе проектирования.
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