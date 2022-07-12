В проекте «День шедевра» скульптура Конёнкова «Портрет скрипача Г.Ф. Ромашкова»

В мире шедевров Рязанского художественного музея представлены не только все живописные жанры, но и скульптурные композиции.
Мы уже рассказывали о шедевре Сергея Конёнкова «Танцовщица Богея из Каира». Сегодня поговорим о ещё одном произведении « Портрет скрипача Г.Ф. Ромашкова».
В мастерской Конёнкова на Пресне в Москве собирались творческие и талантливые люди. Сергей Есенин называл это место своим вторым домом. Частым гостем был и скрипач Ромашков.
Сам скульптор вспоминал:
— Когда Ромашков самозабвенно играл фуги Баха, сам был точно слепой.
В этой работе мастер обращается к традициям русской деревянной скульптуры, её народным, почти языческим основам.
Создавая невероятно напряжённый, выразительный, эмоциональный образ талантливого человека.