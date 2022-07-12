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В проекте «День шедевра» скульптура Конёнкова «Портрет скрипача Г.Ф. Ромашкова»

 В мире шедевров Рязанского художественного музея представлены  не только все живописные жанры, но и скульптурные композиции.

Мы уже рассказывали о шедевре  Сергея Конёнкова «Танцовщица Богея из Каира». Сегодня поговорим о ещё одном произведении « Портрет скрипача Г.Ф. Ромашкова».

 В мастерской Конёнкова на Пресне в Москве собирались творческие и талантливые люди. Сергей Есенин называл это место своим вторым домом. Частым гостем был и скрипач Ромашков.

Сам скульптор вспоминал:

 — Когда Ромашков самозабвенно играл фуги Баха, сам был точно слепой.

В этой работе мастер обращается к традициям русской деревянной скульптуры, её народным, почти языческим основам.

Создавая невероятно напряжённый, выразительный, эмоциональный образ талантливого человека.

В проекте «День шедевра» скульптура Конёнкова «Портрет скрипача Г.Ф. Ромашкова»
В проекте «День шедевра» скульптура Конёнкова «Портрет скрипача Г.Ф. Ромашкова»
В проекте «День шедевра» скульптура Конёнкова «Портрет скрипача Г.Ф. Ромашкова»
В проекте «День шедевра» скульптура Конёнкова «Портрет скрипача Г.Ф. Ромашкова»
В проекте «День шедевра» скульптура Конёнкова «Портрет скрипача Г.Ф. Ромашкова»
В проекте «День шедевра» скульптура Конёнкова «Портрет скрипача Г.Ф. Ромашкова»
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