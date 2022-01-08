В Приморском крае неизвестные застрелили амурского тигра

В Приморском крае неизвестные застрелили самку амурского тигра, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Труп животного обнаружили на льду реки около села Лимонники Красноармейского района. По предварительным данным, причиной смерти стало огнестрельное ранение. Сейчас проводится соответствующее баллистическое исследование.

По факту нелегальной добычи краснокнижных животных возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 258.1. Поиском стрелявших занимаются инспекторы охотнадзора, полицейские, специалисты центра «Амурский тигр».

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Местные жители, комментируя ситуацию в социальных сетях, предложили ужесточить наказание за браконьерство. В настоящий момент злоумышленникам грозит до 4 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.