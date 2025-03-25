В Приморье задержаны подозреваемые в убийстве ветерана СВО

Следственный комитет Приморского края задержал двух местных жителей 20 и 25 лет подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления (ч.4 ст. 111 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, инцидент произошёл в селе Хороль. Подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с 37-летним мужчиной, который перерос в избиение. От полученных травм потерпевший скончался.

После случившегося фигуранты забрали у погибшего телефон и документы, а затем попытались скрыть следы преступления. Труп мужчины спрятали под мостом.

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В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос о заключении задержанных под стражу. Раскрыть преступление удалось благодаря совместной работе следователей СКР и оперативников УМВД по Приморскому краю.

По данным ТАСС, убитый — ветеран специальной военной операции (СВО).