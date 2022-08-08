В Приморье спасли котёнка дальневосточного леопарда

В Приморье спасли 4-месячного котёнка дальневосточного леопарда. Подробности сообщили сотрудники нацпарка «Земля леопарда».

Истощённое животное поймали у границ нацпарка и доставили в Центр реабилитации диких животных в селе Алексеевка.

— Это первый случай вынужденного изъятия дальневосточного леопарда из дикой природы в таком юном возрасте, — говорится в сообщении.

Зверя отловили за границами нацпарка с разрешения Росприроднадзора. Весит он всего 4,5 килограмма — как домашняя кошка.

Ветеринары обнаружили у котёнка небольшие раны, в том числе зараженные паразитами. Их обработали, сделали внутривенные вливания для борьбы с обезвоживанием. Сейчас котёнок находится в карантинном боксе.

Результаты анализов, в том числе тест на вирус панлейкопении и чуму плотоядных, показали отсутствие заболеваний.

Эксперты выдвигают несколько версий, почему малыш отбился от матери. Например, разлив реки, сход селя. Также котёнок мог быть третьим в выводке (обычно 1-2), и мать просто не сумела обеспечить безопасность всех детёнышей.