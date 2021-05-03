В Приморье 34-летний мужчина убил подростка из-за денег

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В Приморье арестовали 34-летнего мужчину. Его подозревают в жестоком убийстве подростка. Об этом сообщает Life.

Все произошло в городе Большой Камень. Мужчина испытывал неприязнь к убитому. На преступление местный житель пошел во время экстремальной игры: подростки связывали друг другу руки и пытались развязаться.

В какой-то момент мужчина начал обвинять одного из мальчиков в краже денег. Воспользовавшись тем, что 15-летний подросток был беспомощен из-за связанных рук, подозреваемый начал душить мальчика цепью. Когда ребенок потерял сознание, его тело местный житель скинул в водоем.

Известно, что мужчина раньше был неоднократно судим. А подросток учился в коррекционной школе-интернате и стоял на учете в ПДН. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство».