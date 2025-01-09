В пригородах Воронежа уничтожены несколько БПЛА, повреждены частные дома

В Воронежской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На земле зафиксированы повреждения двух частных домов.

Губернатор отметил, что угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется, и напомнил жителям о правилах безопасности. Он подчеркнул, что категорически запрещено приближаться к сбитым дронам или их фрагментам.

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При обнаружении подозрительных объектов следует немедленно сообщить по телефону 112.