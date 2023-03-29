В пресс-центре «АиФ» прошла презентация платформы о лидерах НКО «Удивительные люди»

В пресс-центре издательского дома «Аргументы и Факты» состоялась презентация мотивационной образовательной платформы о лидерах НКО «Удивительные люди» и паблик-ток о роли личности в работе над благотворительными инициативами. Проект реализуется благотворительным фондом «АиФ. Доброе сердце» при поддержке Фонда президентских грантов.

Участниками этого проекта стали лидеры движений НКО, которые смогли успешно создать свой личный бренд и благодаря этому стали более ярко и заметно продвигать ценности своей организации во внешней среде и в информационном поле.

В дискуссии о том, как возникла идея такого проекта, как правильно рассказывать о себе, чтобы реализовать свой потенциал и привлечь внимание широкой аудитории СМИ к работе своей организации, приняли участие как авторитетные эксперты, так и амбассадоры проекта.

Руководитель департамента регионального развития Фонда президентских грантов Наталья Алиева считает, что для региональных НКО никогда еще не было представлено столько возможностей, направленных как на получение финансовой поддержки на развитие проектов, так и на обучение и «прокачивание» различных профессиональных навыков и компетенций.

— Фонд президентских грантов как единый оператор президентской поддержки НКО существует с 2017 года. За время работы фонда нам удалось поддержать более 26 тысяч проектов на общую сумму превышающую 55 млрд рублей. Это беспрецедентный объем поддержки, которая стала возможна благодаря вниманию Президента Российской Федерации к деятельности некоммерческих организаций. Кстати, важная информация для коллег, проживающих не в Москве: 89% победителей – это НКО не из столицы, — подчеркнула Наталья Алиева. — В настоящее время, когда в информационном пространстве так много тревожных новостей, хочется, чтобы наши НКО, рассказывая о своей деятельности, разбавляли эту повестку, и люди могли читать добрые новости в СМИ и в соцсетях, на которые подписаны, вовлекаясь в работу фондов и некоммерческих организаций, вдохновлялись этими историями каждый день.