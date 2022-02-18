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Пятница, 18 февраля, 2022

В праздничные дни изменится движение поездов МЖД в сторону Рязани

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В праздничные дни изменится движение поездов МЖД в сторону Рязани

Александр Ильин

В предстоящие праздничные дни, с 22 по 24 февраля и с 4 по 8 марта, изменится расписание пригородных поездов и экспрессов Московской железной дороги в сторону Рязани, сообщает пресс-служба МЖД.

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Движение поездов будет осуществляться следующим образом:

  • 22 февраля, 6 марта – расписанием вторника;
  • 23 февраля, 8 марта – воскресенья;
  • 24 февраля, 4 марта – четверга;
  • 5 марта – пятницы
  • 6 и 7 марта – субботы.

Московская железная дорога просит пассажиров заранее планировать поездку исходя из изменённого расписания.

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