В праздничные дни изменится движение поездов МЖД в сторону Рязани

В предстоящие праздничные дни, с 22 по 24 февраля и с 4 по 8 марта, изменится расписание пригородных поездов и экспрессов Московской железной дороги в сторону Рязани, сообщает пресс-служба МЖД.
Движение поездов будет осуществляться следующим образом:
- 22 февраля, 6 марта – расписанием вторника;
- 23 февраля, 8 марта – воскресенья;
- 24 февраля, 4 марта – четверга;
- 5 марта – пятницы
- 6 и 7 марта – субботы.
Московская железная дорога просит пассажиров заранее планировать поездку исходя из изменённого расписания.