В праздничные дни изменится движение поездов МЖД в сторону Рязани

В предстоящие праздничные дни, с 22 по 24 февраля и с 4 по 8 марта, изменится расписание пригородных поездов и экспрессов Московской железной дороги в сторону Рязани, сообщает пресс-служба МЖД.

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Движение поездов будет осуществляться следующим образом:

22 февраля, 6 марта – расписанием вторника;

23 февраля, 8 марта – воскресенья;

24 февраля, 4 марта – четверга;

5 марта – пятницы

6 и 7 марта – субботы.

Московская железная дорога просит пассажиров заранее планировать поездку исходя из изменённого расписания.