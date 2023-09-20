Среда, 20 сентября, 2023
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В правительстве Рязанской области обсудили противодействие коррупции

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Фото: правительство Рязанской области

Первый зампред правительства региона Анна Рослякова провела заседание, посвященное противодействию коррупции в Рязанской области.

Участники заседания ознакомились с результатами профилактики коррупции в органах местного самоуправления и прослушали отчет о принятых антикоррупционных мерах администрацией Скопинского района.

Была отмечена важность совершенствования работы по предотвращению возможных фактов коррупции в органах местного самоуправления, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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