В правительстве региона обсудили готовность школ к новому учебному году

Во вторник, 29 августа, на заседании правительства Рязанской области обсудили готовность школ к началу учебного года.

Как отметила министр образования региона Ольга Щетинкина, в регионе прошел капитальный ремонт двадцати школ. В эксплуатацию введена школа в Кальном на 1100 мест, в районах области ведется строительство 6 школ и 7 детских садов. В 10 районах проведен ремонт 7 спортивных залов, 3 школьные площадки оснащены современным спортивным оборудованием. В 16 школах отремонтированы столовые. Также в области закуплен современный школьный транспорт.

Губернатор Рязанской области подчеркнул, что возможности для модернизации школ дал федеральный проект, реализуемый Минпросвещения России, по которому проходит как капремонт самих зданий, так и закупка современного оборудования и учебных материалов.

Очень здорово, что такая возможность есть, и мы обязательно в следующем году продолжим участвовать в проекте, будем обновлять школы региона, – передает слова Павла Малкова пресс-служба правительства.

Большое внимание уделили безопасности учебных учреждений. Глава региона отметил, что День знаний должен пройти на достойном уровне и с соблюдением всех требований безопасности.