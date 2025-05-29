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Власть и политика

В Правила землепользования и застройки внесены изменения

Анастасия Мериакри
Власть и политика

В Правила землепользования и застройки внесены изменения

Анастасия Мериакри

На заседании Рязанской городской Думы внесены изменения в Правила землепользования и застройки. Ранее в реестр границ ЕГРН внесены изменения описания местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон в целях устранения пересечения таких границ с границами земельных участков. Соответствующие изменения внесены в Правила землепользования и застройки города. Корректировки касаются двух территориальных зон в отношении земельных участков, расположенных на пл. 26 Бакинских комиссаров и на ул. Пойменной.

Кроме того, рассмотрели отчет об исполнении бюджета Рязани и отчет об использовании средств муниципального дорожного фонда города Рязани за I квартал 2025 года.

Решением РГД досрочно прекращены полномочия депутата Надежды Дреминой.

Утверждены Правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории города Рязани.

Одобрены решения о передаче в аренду нежилого помещения в доме № 9 по улице Грибоедова Фонду межрегионального взаимодействия, социального развития и поддержки участников СВО «МЫ-ВМЕСТЕ» и части помещения по адресу: ул. Полетаева, д. 29а спортивно-патриотической общественной организации «КОЛОВРАТ».

Также депутаты приняли решения о передаче в безвозмездное пользование части нежилого помещения в доме №15 по улице Бирюзова депутату Рязанской областной Думы Елене Синице и депутату Рязанской городской Думы Максиму Гармашеву для размещения приемной для обращения граждан на срок осуществления депутатских полномочий; части нежилого помещения, расположенного в доме №12б по улице Бронной, МБУ «Управление по делам территории города Рязани».

Кроме того, решением Думы согласована передача в государственную собственность Рязанской области недвижимого имущества, расположенного в доме №58 по улице Почтовой, и трех объектов движимого имущества.

В Правила землепользования и застройки внесены изменения Ранее в реестр границ ЕГРН внесены изменения описания местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон в целях устранения пересечения таких границ с границами земельных участков.
В Правила землепользования и застройки внесены изменения Ранее в реестр границ ЕГРН внесены изменения описания местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон в целях устранения пересечения таких границ с границами земельных участков.
В Правила землепользования и застройки внесены изменения Ранее в реестр границ ЕГРН внесены изменения описания местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон в целях устранения пересечения таких границ с границами земельных участков.
В Правила землепользования и застройки внесены изменения Ранее в реестр границ ЕГРН внесены изменения описания местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон в целях устранения пересечения таких границ с границами земельных участков.
В Правила землепользования и застройки внесены изменения Ранее в реестр границ ЕГРН внесены изменения описания местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон в целях устранения пересечения таких границ с границами земельных участков.
В Правила землепользования и застройки внесены изменения Ранее в реестр границ ЕГРН внесены изменения описания местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон в целях устранения пересечения таких границ с границами земельных участков.

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