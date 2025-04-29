В пожаре в Рязани погиб мужчина, 4 человек эвакуировали

В Рязани 28 апреля в пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по области.

Сообщение о возгорании в квартире поступило в 15:16. Огонь тушили 11 человек и 3 единицы техники. Площадь пожара составила 13 квадратных метров. Было эвакуировано 4 человека, погиб мужчина 1971 года рождения.

В этот же день около 2 часов ночи загорелась хозяйственная постройка в селе Клекотки Скопинского района. В тушении участвовали 12 человек и 4 единицы техники. Огонь охватил 200 квадратных метров.

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В 06:45 стало известно о пожаре в жилом доме и хозяйственной постройке в селе Меньшие Можары Сараевского района. 23 человека и 8 единиц техники тушили пожар на площади 90 квадратных метров.

Около 11:00 загорелся жилой дом и хозяйственная постройка в селе Новое Еголдаево Ряжского муниципального округа. Площадь пожара составила 160 квадратных метров. На место происшествия выезжали 8 человек и 3 машины МЧС.

28 апреля в 13:36 в деревне Максино Клепиковского района загорелась хозпостройка. Огонь ликвидировали 17 человек и 6 единиц техники, в том числе инженерной. Площадь пожара 24 квадратных метра.

Около 17:15 огонь охватил 25 квадратных метров жилого дома в селе Берестянки в Сасовском муниципальном округе. В тушении участвовали 17 человек, привлекалось 5 единиц техники, в том числе инженерная.