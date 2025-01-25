В повреждённом БПЛА доме в Рязани находились супруги и трое детей

В доме, который был повреждён во время атаки украинских БПЛА на Рязань, находилась семья из пяти человек. Об этом, ссылаясь на администрацию города, сообщает ТАСС.

В момент прилёта беспилотника в здании находились муж, жена и трое детей. По официальным данным, они не пострадали.

Власти оценивают ущерб от падения БПЛА и начавшегося после него пожара.

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Напомним, в ночь на 24 января Рязань атаковали вражеские беспилотники. Был повреждён жилой дом. Минобороны РФ сообщило об уничтожении 20 беспилотников ВСУ.