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Фото: t.me/tass_agency/
Общество

В повреждённом БПЛА доме в Рязани находились супруги и трое детей

Алексей Самохин

В доме, который был повреждён во время атаки украинских БПЛА на Рязань, находилась семья из пяти человек. Об этом, ссылаясь на администрацию города, сообщает ТАСС. 

В момент прилёта беспилотника в здании находились муж, жена и трое детей. По официальным данным, они не пострадали. 

Власти оценивают ущерб от падения БПЛА и начавшегося после него пожара. 

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Напомним, в ночь на 24 января Рязань атаковали вражеские беспилотники. Был повреждён жилой дом. Минобороны РФ сообщило об уничтожении 20 беспилотников ВСУ. 

Опубликовано видео горевшего после атаки БПЛА дома в Рязани

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