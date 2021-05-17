В посольстве Испании рассказали о перспективе открытия границы с РФ

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В испанском посольстве в России надеются, что в скором времени начнут выдавать новые визы россиянам. Об этом «Известиям» в воскресенье, 16 мая, рассказал источник в диппредставительстве королевства.

Пока что с 12 мая визовый центр страны в Москве начал принимать заявки на визы от россиян, которые уже были обладателями Шенгена со сроком действия не менее одного года.

При этом дипломатические источники отмечают, что начало приема заявок вовсе не означает, что в скором времени испанские города начнут принимать туристов из России, так как страна до сих пор находится в списке эпидемиологически «опасных». Данный перечень обновляется каждые 15 дней.

В испанском посольстве отметили, что продолжают надеяться на скорое возобновление туристического потока между странами и посещение россиянами страны без различных ограничений.

Как напомнили в дипмиссии, на сегодняшний день «Аэрофлот» совершает рейсы в некоторые города страны, и указали, что авиакомпания анонсирует с июня увеличение числа рейсов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: В дом к Кихоту: когда Испания откроет двери россиянам