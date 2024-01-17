В посёлке Шлаковый в Рязани появится «взрослая» поликлиника

В поселке Шлаковый появится «взрослая» поликлиника, которая сможет обслуживать порядка 9 тысяч жителей, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

«15.01.2024 прошли слушания по вопросу застройки поселка Шлаковый и выяснилось, что вместо обещанной взрослой поликлиники на 500 посещений будет детская — на 240!» — написала жительница в комментариях под постом у главы города.

С официального аккаунта администрации города заявительнице оперативно был дан ответ, что представитель застройщика ошибся во время своего выступления и в районе появится взрослая поликлиника № 12.

Земельный участок порядка 5000 кв. м. после утверждения изменений в проект планировки территории будет передан министерству здравоохранения Рязанской области для объявления аукциона на проектирование поликлиники для взрослых горожан, которая сможет обслуживать порядка 9 тысяч жителей.