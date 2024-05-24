Пятница, 24 мая, 2024

В посёлке Поляны обнаружили наркопритон

Автор: 7info

Опубликовано

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области вместе с коллегами из отдела МВД России по Рязанскому району раскрыли деятельность наркопритона, который содержал 24-летний житель села Поляны.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что с января 2024 года мужчина за вознаграждение в виде наркотиков предоставлял свою квартиру знакомым для совместного употребления запрещённых веществ. В жилище периодически собирались несколько мужчин и женщин в возрасте от 27 до 32 лет.

Злоумышленник был задержан. В его квартире оперативники изъяли приспособления для употребления наркотиков с остатками производного N-метилэфедрона.

Дознаватель ОМВД России по Рязанскому району возбудил в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

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