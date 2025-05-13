В посёлке под Рязанью 14 мая отключат свет

В среду, 14 мая, в посёлке Мурмино Рязанского района планируется отключение электричества.
Причина отключения — капитальный ремонт трансформаторной подстанции. Света не будет с 05:00 до 20:00 по следующим адресам:
— улица Колхозная, дома с 49 по 77;
— улица Нижне-Садовая, дома с 1 по 13А, со 2 по 12;
— улица Верхне-Садовая — магазины ЧП Юдина, Ремизова, Дмитриева,
— улица Сельских Строителей — участки малоэтажной застройки.
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