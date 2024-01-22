В посёлке Лесной открыли Многофункциональный семейный центр

В Рязанской области выстроена эффективная система поддержки участников специальной военной операции и их близких, работа ведется в каждом муниципалитете. На прошлой неделе в поселке Лесной открыли Многофункциональный семейный центр, где участники СВО и члены их семей могут получить услуги в режиме одного окна. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.
В центре работают специалисты соцзащиты, юристы,представители фонда «Защитники Отечества». Обратившись туда, люди могут узнать о том, какие меры поддержки для них предусмотрены, и сразу оформить нужные документы, получить бесплатную юрпомощь, решить вопросы с оформлением выплат и т.д.
Подписать контракт можно в пункте отбора на военную службу по адресу: г. Рязань, улица Каширина, 1. Полная информация о службе по контракту есть на сайте службапоконтракту.рф.