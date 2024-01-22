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В посёлке Лесной открыли Многофункциональный семейный центр

7info7
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В Рязанской области выстроена эффективная система поддержки участников специальной военной операции и их близких, работа ведется в каждом муниципалитете. На прошлой неделе в поселке Лесной открыли Многофункциональный семейный центр, где участники СВО и члены их семей могут получить услуги в режиме одного окна. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

В центре работают специалисты соцзащиты, юристы,представители фонда «Защитники Отечества». Обратившись туда, люди могут узнать о том, какие меры поддержки для них предусмотрены, и сразу оформить нужные документы, получить бесплатную юрпомощь, решить вопросы с оформлением выплат и т.д.

— Напомню, что тем, кто принял решение отправиться на СВО и подписал контракт с Минобороны РФ, государство предоставляет всестороннюю поддержку. Бойцы получают денежное довольствие, могут пользоваться возможностями военной ипотеки, бесплатно обслуживаются в военных медучреждениях. Их семьи также пользуются льготами, в том числе при устройстве детей в садики и школы, получают адресную поддержку, с каждой семьей работают кураторы для решения любых бытовых вопросов. Делаем все возможно, чтобы родные и близкие участников СВО чувствовали внимание и заботу, — пишет Фомин.

Подписать контракт можно в пункте отбора на военную службу по адресу: г. Рязань, улица Каширина, 1. Полная информация о службе по контракту есть на сайте службапоконтракту.рф.

В посёлке Лесной открыли Многофункциональный семейный центр
В посёлке Лесной открыли Многофункциональный семейный центр
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